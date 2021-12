Darwin: «O míster falou ao intervalo e entrámos com outro 'chip'»

Autor de três golos na vitória do Benfica sobre o Famalicão , Darwin Nuñez enalteceu a resposta dada pela equipa encarnada e a forma como entraram com espírito renovado para o segundo tempo."Sabíamos que vínhamos a um campo dificil, uma equipa muito forte. Trabalhamos todos os dias para defendermos bem e atacarmos bem. O Famalicão teve mais bola nos últimos 15 minutos da primeira parte. O míster falou ao intervalo e entramos com outro 'chip'", começou por comentar o avançado uruguaio, em declarações à SportTV.Sobre os golos, Darwin não quis escolher um como o seu preferido e assumiu ser positivo passar a ser o melhor marcador da Liga. "Para mim são todos bem-vindos. Um avançado gosta de marcar, mas quando não marca tem de ajudar a equipa. Isso é o mais importante. Estou muito contente a nível individual, mas não seria possível sem os companheiros. Quero continuar a fazer golos e a conquistar títulos."A fechar, um olhar ao facto de ter jogado pela esquerda do ataque. "Depende do jogo, como o adversário está. No Benfica é dificil jogar por dentro. estou a trabalhar bem e demonstrei-o mais uma vez. agora é continuar a trabalhar e pensar no proximo jogo."