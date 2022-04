Darwin: «Acho que é penálti mas o árbitro não se preocupou em ir ver ao VAR»

Darwin Núñez lamentou a derrota caseira (1-3) do Benfica frente ao Liverpool, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O avançado marcou o único golo das águias e ainda foi protagonista de um lance de possível penálti na segunda parte, em que considera que o árbitro errou.

"Queríamos mais, mas não foi possível. Agora temos de descansar e trabalhar para o próximo jogo. Penálti? Não vou meter a culpa na arbitragem. Temos de melhorar. Para mim foi penálti, mas acho que o arbitro não viu. Se fazíamos o segundo golo seria um jogo muito diferente. Eliminatória em aberto? Sim, estamos confiantes e mostrámos isso na segunda parte. O Liverpool é grande equipa mas não temos medo deles. Vamos tentar um bom resultado na casa deles. Não estou muito feliz pelo golo, queria a vitória", afirmou o internacional uruguaio à CNN.





“Resultado injusto. Eles foram melhores na 1.ª parte e nós na 2.ª”



"Claro que estrou triste, estamos todos, não queríamos este resultado. Eles foram melhores no primeiro tempo mas não no segundo. O Van Dijk colocou-me a mão no peito e acho que é penálti mas o árbitro não se preocupou em ir ver [ao VAR]. Mas não o vou culpar, não me vou desculpar cometemos erros e vamos trabalhar", acrescentou, agora à Eleven Sports."Tivemos mais vontade no segundo tempo, marcámos, tivemos oportunidades para o segundo mas não o fizemos e depois eles marcaram o terceiro. Tivemos várias oportunidades e não fomos capazes de marcar, mas fizemos um bom jogo no contra-ataque. O Liverpool é uma boa equipa com bons jogadores que são muito rápidos", concluiu Darwin.