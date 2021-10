Darwin recuperou a tempo para a partida com o Estoril

Darwin Núñez recuperou a tempo depois de ter apresentado sintomas gripais, tal como Record revelou anteontem, e foi mesmo titular. O avançado do Benfica já tinha ficado de fora no empate frente ao V. Guimarães (3-3), para a Allianz Cup, precisamente devido ao quadro de saúde que lhe tinha sido diagnosticado, e esteve em dúvida até às últimas horas antes do encontro na Amoreira.

O uruguaio tem recolhido a confiança de Jorge Jesus, sendo habitualmente titular na Liga e na Champions. Ontem, acabou por ser substituído aos 56’, já com algum desgaste, como explicou o técnico.