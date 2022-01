Darwin regressa mas a trabalhar à parte

Darwin Núñez voltou ontem a trabalhar no Benfica Campus, mas o avançado, que falhou a deslocação ao terreno do FC Porto, por se encontrar lesionado no pé esquerdo, ainda não treinou integrado com o grupo. O jogador continua a trabalhar à parte, acompanhado por um elemento do corpo clínico das águias, mas ainda há a expectativa que este possa ser opção para o encontro com o P. Ferreira, agendado apenas para domingo.Essas seriam ótimas notícias para Nélson Veríssimo que ontem ficou a saber que não poderá contar com Yaremchuk para essa partida, depois do ucraniano ter testado positivo à Covid-19. Nesta altura, apenas a presença de Seferovic e Gonçalo Ramos parece estar garantida para a receção aos castores, sendo que o jovem até foi titular diante dos dragões, ao lado de Yaremchuk. Uma dupla que já se sabe que não se voltará a repetir.