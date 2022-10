Darwin rende hoje mais 5 milhões de euros ao Benfica

O Benfica vai receber mais cinco milhões de euros pela transferência de Darwin para o Liverpool, isto porque o avançado uruguaio cumpre esta quarta-feira, diante do Rangers, para a Liga dos Campeões, o 10.º jogo oficial pelos reds esta temporada, cumprindo assim um dos objetivos delineados aquando da mudança para Inglaterra a troco de 75 milhões de euros.

Recorde-se que o negócio de Darwin pode chegar aos 100 milhões de euros. Para que tal aconteça, o internacional uruguaio terá de realizar um total de 60 partidas pelos reds até ao final do seu contrato para as águias terem direito a receber mais 10M€, sendo que os restantes 10M€ estão relacionados com a performance individual e coletiva da equipa ao longo do contrato.