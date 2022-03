Darwin: «Se jogarmos com a mentalidade e a atitude que tivemos na 2.ª parte na Luz vamos passar»

Darwin Núñez perspetivou o jogo desta terça-feira com o Ajax, em Amesterdão, para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Tivemos três dias para preparar o jogo. Analisámos o jogo anterior contra o Ajax e esperamos ir a Amesterdão conseguir algo positivo para seguir para os 'quartos'", começou por dizer em conferência de imprensa."Como todos já sabem a minha característica principal é a velocidade e ser forte dentro da área. Vou ajudar a equipa na hora de defender. Defendemos todos e atacamos todos, como tem de ser. Tenho de tentar ajudar a equipa com golos. O importante é que todos estejamos juntos e correr para o mesmo lado", acrescentou."Não, o meu objetivo agora é estar aqui no Benfica e fazer o melhor possível para que tudo corra bem. Faltam muitos jogos para acabar a temporada. Amanhã é um jogo diferente. Estamos com pensamento positivo e acho que se jogarmos os 90 minutos como jogamos na Luz, com mentalidade da 2.ª parte e com atitude distinta da 1.ª parte, tudo vai correr bem e tenho a certeza que vamos passar.""O jogo contra o Vizela com a expulsão do Taarabt foi muito difícil para nós, mas no segundo tempo mostrámos a atitude de todos. Um corria pelo outro quando estava mais cansado e é isso que leva às vitorias, estar todos juntos e ser companheiros. É fundamental para uma equipa. Nós estamos focados no jogo, tivemos 3 dias para o preparar. Estou tranquilo e os meus companheiros igual. Amanhã vamos em busca da vitória e passar aos 'quartos'.""É importante sempre marcar na Champions, mas mais importante é o trabalho da equipa. Ganhamos todos e perdemos todos. É o companheirismo que leva as vitórias", concluiu.Antes da conferência de imprensa, Darwin tinha falado à BTV sobre a partida em Amesterdão."Esperamos que seja competitivo. Queremos sair com um resultado positivo, como o Benfica precisa. Lá, eles foram melhores na primeira parte e nós na segunda. Vamos à procura da vitória e de passar aos 'quartos'", começou por dizer o avançado do Benfica em conferência de imprensa."Não vou opinar sobre isso. Eu tenho que pensar no Benfica, temos que melhorar, e amanhã se verá o que se vai passar no jogo. Como disse, via ser um jogo competitivo e vamos em busca do objetivo"."A equipa não gosta de perder nem de empatar, a expulsão do Taarabt tornou o jogo difícil, precisámos de estar mais atrás, sem conseguir sair. Mas na segunda parte conseguimos atacar mais. Eles controlaram a primeira parte, e na segunda entrámos com uma atitude de ir buscar os três pontos. O guarda-redes deles foi o herói deles. Fisicamente estamos todos bem, focados no jogo de amanhã."