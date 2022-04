Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Darwin será observado atentamente: 'quartos' da Champions servem de prova do '9' 'Tubarões' interessados no avançado querem ver o seu rendimento nestes jogos com o Liverpool





• Foto: Luís Vieira / Movephoto