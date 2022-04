Darwin: «Vamos preparar o jogo com o Liverpool e tratar de deixar o Benfica lá em cima»

O Benfica perdeu esta sexta-feira, por 3-2, com o Sp. Braga. Na abertura da 28.ª jornada, Iuri Medeiros (28 minutos) e André Horta (59) deram uma vantagem de 2-0 aos bracarenses, mas a equipa da Luz ainda empatou, por Darwin (74), de penálti, e João Mário (77), antes de Vítor Oliveira (79) garantir o triunfo dos arsenalistas."É uma pena perdermos o jogo assim. Aproveitámos o intervalo para falarmos do que estávamos a fazer mal e entrámos com outro chip e deu para fazermos os dois golos. Mas temos de melhorar esse pequeno detalhe porque sofrer um golo assim no final… Custa dar a volta ao jogo. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", considerou Darwin."Acho que temos de fazer as coisas melhor, temos de corrigir os erros e trabalhar para o próximo jogo. Este já acabou e há que mudar o chip para o próximo""Não, estamos tranquilos. Vamos preparar o jogo com o Liverpool e tratar de deixar o Benfica lá em cima. O Benfica é uma equipa grande e merece ganhar"