Darwin marcou golaço e fala do que mudou: «Viemos com uma cabeça diferente»

Darwin era um homem feliz com a vitória do Benfica no terreno do Tondela e, para tal, considera que foi importante a equipa aparecer em campo com outra mentalidade."Foi uma vitória muito importante, fora de casa, fizemos um grande jogo. Depois do último jogo, a equipa mudou a cabeça e neste jogo viemos com uma cabeça totalmente diferente, com vontade de ganhar e levar os três pontos para casa", assinalou o avançado, à flash interview da Sport TV.O dianteiro, que foi eleito o homem do jogo, regressou depois de três jogos ausente devido aos compromissos da seleção uruguaia. E, enquanto não pôde ajudar a equipa, o Benfica nunca venceu. Apesar disso, Darwin não se sente que é o responsável pelo regresso aos triunfos. "Aqui somos todos importantes. Os que jogam e quem está no banco. Estamos todos a remar para o mesmo lado. Nenhum é mais que outro. Somos todos iguais", destacou, tendo ainda, vincado o "sempre importante" apoio dos adeptos: "Sabemos que estamos numa situação muito difícil, mas o apoio deles em cada jogo é preciso. É ir jogo a jogo e no fim da temporada vê-se o que irá acontecer".