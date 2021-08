Darwin volta três meses depois

Darwin Nuñez voltou ontem a representar a equipa do Benfica, quase três meses depois de ter sido submetido a uma artroscopia no joelho direito. O avançado, que tinha estado em campo pela última vez na final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, recuperou de forma positiva e, de acordo com Jorge Jesus, mais depressa do que se previa.





"Ele recuperou mais rápido do que pensávamos. Jogou 30 minutos [n.d.r. 18 minutos] depois de vir de lesão e não se notou nada. Quando estiver bem, vai ser um jogador ao nível que tinha quando chegou a Portugal", frisou o treinador das águias aos microfones da Sport TV.