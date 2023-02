Darwin, Yaremchuk e Everton permitiram ao Benfica encaixe extra de 7 milhões de euros

Para além do que auferiu no imediato com as vendas de Darwin Núñez, Yaremchuk e Everton, o Benfica conseguiu encaixar ainda no atual semestre mais sete milhões com os dossiês desses jogadores. O relatório enviado à CMVM revela que a principal transação corresponde à alienação dos direitos do jogador ucraniano, que entregou aos cofres da Luz um total de 17 milhões, já que acresceu 1M€ devido ao cumprimento de um objetivo até 31 de dezembro de 2022.Mas esta transferência de Yaremchuk para o Club Brugge pode permitir ainda aos encarnados um encaixe de mais 2 milhões de euros. Essa alínea no contrato tem a ver não só com performances do avançado como também do clube belga. Ainda neste processo, de referir que o relatório mostra que o Benfica terá direito a 10% de uma futura de venda do atacante caso esta seja igual ou superior a 10 milhões.Quem também cumpriu alguns dos objetivos que previam os processos de venda foram Darwin, que se mudou para o Liverpool e deu às águias mais 5 milhões neste semestre, e Everton, que por sua vez já permitiu ao emblema da Luz encaixar mais 1 milhão com a sua saída para o Flamengo.Nas contas apresentadas, consta ainda a transferência de Carlos Vinícius para o Fulham, que se traduziu em 5 milhões de euros e deu ao Benfica o direito a receber 50% do valor de uma futura venda. Também João Ferreira deu ao clube presidido por Rui Costa mais 2,5 milhões com a mudança para o Watford, sendo que neste caso os encarnados receberão ainda 10% de uma eventual mais-valia numa futura transferência.