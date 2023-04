David Jurásek foi apontado ao Benfica pelo treinador do Slavia: «É possível que jogue com o Bah»

David Jurásek chegou ao Slavia de Praga em fevereiro de 2022 mas as suas exibições dão nas vistas a clubes de outra nomeada. O lateral-esquerdo, de 22 anos, estará mesmo a ser observado pelo Benfica, segundo noticiou o portal 'Infotbal', algo que sucedeu no sábado, no triunfo da formação da capital da República Checa contra o Sigma Olomouc (4-0).No final do encontro, o treinador do Slavia assumiu o interesse português no jovem defesa que tem contrato até 2026, sem explícito qual o clube em causa que está interessado no já internacional checo."Muitas equipas perguntam pelo David e vêm vê-lo. Há clubes famosos a enviarem os seus melhores olheiros por ele. Uma equipa de Portugal está entre eles. É possível que ele jogue com o Alex Bah na mesma equipa", disse Jindrich Trpišovský, com um sorriso nos lábios, segundo a mesma fonte.O técnico do Slavia de Praga, atual líder do campeonato checo, teceu, depois, vários elogios a Jurásek, contratado ao Mladá Boleslav na temporada transata. "Neste momento, ele tem estatísticas e dados melhores do que, por exemplo, jogadores de equipas importantes da Premier League. Não há muitos defesas à esquerda com estas características. O seu progresso é incrível, é grande e interessante. Não quero nem pensar na saída dele, não consigo imaginar", vincou Trpišovský.David Jurásek é habitual titular do Slavia e fez 36 jogos oficiais, contando ainda dois golos e 11 assistências em 2022/23. Refira-se que Alexander Bah, atual lateral-direito do Benfica, foi contratado precisamente ao Slavia de Praga no último verão, onde coincidiu com Jurásek.