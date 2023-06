David Neres alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira a instauração de um processo disciplinar a David Neres. A nota não esclarece qual o motivo do processo, mas a mesma terá como razão os comentários do jogador do Benfica tendo Otávio e Pote como destinatários após a conquista do título encarnado.Lembre-se que essa situação motivou a apresentação de uma queixa por parte do FC Porto, com Francisco J. Marques a assumir que espera ver o jogador do Benfica castigado "Instauração de processo disciplinar a David Neres Campos, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto apuramento da eventual relevância disciplinar de factualidade constante de notícias divulgadas na comunicação social.O processo foi enviado, dia 31 de maio de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução."