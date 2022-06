David Neres já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

O Benfica fechou em simultâneo a venda de Everton ao Flamengo e a aquisição de David Neres ao Shakhtar Donetsk. O diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, conduziu as negociações no Brasil e chegou esta manhã a Lisboa na companhia do extremo brasileiro, que irá assinar por cinco épocas com as águias.