David Neres: «O que me fez assinar? Nem tenho que dizer, o Benfica é grande na Europa e no Mundo»

David Neres foi esta segunda-feira oficializado como novo reforço do Benfica até 2027. O internacional brasileiro, que chegou proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk por uma verba de 15.3 milhões de euros, falou pela primeira vez como jogador das águias."É bom chegar num país em que todos falam a tua língua, mas estou muito feliz em assinar com o clube", começou por dizer, em declarações à BTV, o extremo brasileiro que brilhou ao serviço do Ajax entre 2016 e 2021, revelando os motivos que o fizeram assinar pelos encarnados por cinco temporadas. "Nem tenho que dizer, o Benfica é um grande clube, não só da Europa como do Mundo", justificou.Questionado sobre considerar o Benfica o clube certo para relançar a carreira, o extremo de 25 anos atirou: "Sem dúvida, todos sabem da força do Benfica e quão grande o clube é. Estou feliz por estar a receber esta oportunidade de voltar a fazer o que eu mais amo."Com o idioma português a jogar a favor, David Neres espera adaptar-se mais facilmente a Portugal e futebol português, comparando com o período em que viveu em Amesterdão. "Eu espero ser mais fácil a adaptação por eu ter vivido durante cinco anos na Holanda, [país que tem uma] língua totalmente diferente e clima totalmente diferente, aqui eu espero que seja muito mais fácil.""Recordo-me, foi um momento muito bom com o Ajax. Espero viver momentos muito felizes no Estádio da Luz. Sim, já senti [o calor dos adeptos benfiquistas]. Foi um clima muito bom.""Sou um jogador rápido, que procura sempre o golo. Habilidade e de muita vontade e entrega. Gostaria de dizer-lhes que nunca vai faltar entrega, dedicação e muita vontade em vencer", terminou.