David Neres: «O troféu não estaria em boas mãos se não fosse nas nossas»

Num registo mais descontraído após as celebrações no relvado, David Neres não escondeu a satisfação pela conquista do campeonato português com a camisola do Benfica.

Em declarações à BTV, o extremo brasileiro disse que os encarnados foram "indiscutivelmente" a melhor equipa do campeonato e que o troféu "não estaria em boas mãos" senão fosse nas dos jogadores do Benfica.

"Noto esforço e trabalho recompensado. Fomos melhores indiscutivelmente desde o começo do campeonato. O troféu não estaria em boas mãos se não fosse nas nossas", começou por dizer o brasileiro, salientando a importância da vitória no jogo contra o Sp. Braga: "Sabíamos que esse jogo com o Sp. Braga seria crucial e decisivo. Foi marcante para mim."

David Neres assumiu ainda que já não "aguenta" ouvir falar na festa do Marquês, mostrando-se ansioso para viver as emoções dos festejos. "Não imaginei [como será] mas não aguento ouvir falar mais do Marquês, desde que cheguei, então nestas duas últimas semanas... Já só queria acabar o campeonato. Vamos, Marquês. Vamos, 38!", terminou.