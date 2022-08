David Neres: «Que honra é vestir as cores do Benfica»

David Neres estreou-se com duas assistências para golo ao serviço do Benfica. O extremo brasileiro deixou uma mensagem nas redes sociais onde demonstra a felicidade por vestir de vermelho e branco."Que honra que é vestir as cores do Benfica nestas eliminatórias para a Liga dos Campeões! Muito obrigado pelo apoio de todos os adeptos! Vamos juntos e focados para o segundo jogo!", frisou através da conta de Instagram.Também o capitão Otamendi deixou uma mensagem através das redes sociais após o triunfo sobre o Midtjylland. "Vencemos a primeira mão na nossa casa com os nossos adeptos. Muito feliz pela vitória e pelo rendimento de toda a equipa. Seguimos! Este é o caminho", garantiu o central argentino titular no Estádio da Luz.