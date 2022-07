David Neres rejeita estatuto de "estrela" do Benfica: «Temos muitos jogadores de qualidade»

David Neres, extremo do Benfica e um dos reforços para a temporada 2022/23, falou esta segunda-feira à comunicação social antes do treino das águias, frisando que a equipa vai estar preparada para arrancar a época da melhor maneira possível."Estou a sentir-me muito bem. Estamos a trabalhar muito e a assimilar as ideias do mister a cada dia. Estamos muito focados e preparados para a época que aí vem"."Claro que não. Temos muitos jogadores de qualidade e creio que não temos estrelas ou uma estrela, mas sim um grupo muito forte"."Temos muitos jogadores de qualidade. O que posso prometer sempre é garra, dedicação e vontade de vencer"."Tenho a certeza que vamos estar prontos, esse é o nosso objetivo claro. Estamos a trabalhar no dia a dia, a ouvir o que o mister diz para aprendermos as suas ideias. Vamos chegar preparados"."Na pré-época é sempre difícil mas estamos empenhados em evoluir para começar bem a época"."Já o tinha enfrentado. É um treinador muito capaz, tem ideias ofensivas e é disso que precisamos".