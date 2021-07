David Tavares cedido a título definitivo

O Benfica anunciou esta terça-feira a cedência, a título definitivo, de David Tavares ao Famalicão. O jogador de 23 anos está assim de regresso ao Minho, onde esteve nos primeiros seis meses da última época ao serviço do Moreirense, assinando agora pelo Famalicão - que já oficializou igualmente a contratação - por cinco épocas.



"Estou muito contente com esta etapa que vou iniciar na minha carreira. O Famalicão é um clube fantástico, com adeptos incríveis e onde desejo jogar com muita regularidade", afirmou David Tavares ao site do seu novo clube, revelando "a enorme vontade de ajudar os companheiros e a equipa a atingir os objetivos propostos".



Leia o comunicado do Benfica na íntegra:





"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Famalicão para a cedência, a título definitivo, do futebolista David Tavares.Com formação no Benfica Campus (onde entrou em 2016/17), David Tavares (22 anos) totalizou dois jogos pela equipa principal das águias e 36 presenças pela equipa B.Nos escalões de formação, o médio esquerdino contribuiu para que a equipa de Juniores se sagrasse campeã nacional em 2017/18 e, entre outros registos, foi utilizado em várias partidas da UEFA Youth League, marcando, inclusive, presença na final da prova da UEFA em 2016/17, diante do Red Bull Salzburgo".