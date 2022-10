De "mestres do jogo" ao "navio de guerra": imprensa italiana rendida à exibição do Benfica

A exibição do Benfica na vitória sobre a Juventus, por 4-3 , que garantiu às águias o apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, deixou rendida a imprensa italiana. Dos elogios à equipa, passando por Rafa, há até quem fale em "navio de guerra"."Os portugueses foram mestres do jogo que os bianconeri deveriam ter vencido para continuar à espera: um final pirotécnico não foi suficiente para virar a partida", pode ler-se na 'La Gazzetta dello Sport', que destaca ainda o 4x2x3x1 utilizado pelos encarnados "capaz de jogadas espetaculares numa organização mecânica" e não esquece Rafa."Rafa Silva deixou logo claro que estava em grande noite: dribles, aceleração, fintas, conclusões, o seu repertório é completo e espetacular. Mas à sua volta o Benfica move-se em uníssono, a jogar a mesma partitura com grande ritmo e intensidade", escreveu o jornal transalpino.Já o 'Corriere dello Sport' destaca a capacidade técnica e física da equipa de Roger Schmidt. "Equipa de Allegri esteve mais de uma hora em total mercê do adversário, psicologicamente frágil e incapaz de deter a avassaladora potência técnica e física dos anfitriões", pode ler-se no jornal italiano.Por sua vez o 'Corriere della Sera' aponta o dedo à defesa e ao ataque da Juventus. "Juventus desmorona frente ao Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa: má defesa, Danilo salva a honra. Ataque desapareceu. Os portugueses foram desenfrados, mas depois sofreram a tentativa de reviravolta dos bianconeri", escreveu o referido jornal.Mais longe foi o 'Il Gazzettino' que fala em "Juventus humilhada em Lisboa". "Fora da Liga dos Campeões com quatro derrotas em cinco jogos da fase de grupos. Esbofeteado pelo Maccabi, humilhado por Rafa Silva, atingido e afundado pelo navio de guerra Benfica, simplesmente imparável e imbatível. A Juve rende-se dando luta apenas no final e, pela primeira vez na carreira, Allegri não consegue cumprir o compromisso dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa época já comprometida no final de outubro", pode ler-se no jornal transalpino.