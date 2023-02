De "suplente" a indiscutível em "tempo recorde" no Benfica: espanhóis rendidos a Florentino Luís

O jornal espanhol 'Marca' dá, esta sexta-feira, ênfase ao percurso de Florentino Luís, sublinhando que o médio passou "de suplente em Espanha e França a indiscutível num Benfica que é líder solitário em Portugal", ganhando protagonismo em "tempo recorde".A referida publicação lembra a lesão no menisco sofrida pelo jogador em 2019/20, e destaca o facto de este ter, esta época, "conquistado Roger Schmidt", para além de, "já sem Enzo Fernández, ter sido chave no triunfo sobre o Club Brugge (2-0) nos 'oitavos' da Liga dos Campeões".A "atitude, qualidade e posicionamento" de Florentino também mereceu elogios dos espanhóis que, de resto, falaram com João Tralhão, treinador que orientou o centrocampista em 2016/17, quando as águias alcançaram a final da Youth League."As expectativas eram muito grandes na altura em que o Florentino apareceu no Benfica, tal como acontece sempre que surge um grande talento. Mas tudo leva o seu tempo. Não é um trajeto linear. Deu um grande passo na formação, mas ao chegar à equipa principal surgem dificuldades de adaptação. Às vezes é preciso sair [do país] em busca de novos estímulos e desafios", explicou Tralhão.E acrescentou: "Esses empréstimos [a Monaco e Getafe] ajudaram-no a ser mais flexível taticamente. Sabe interpretar diferentes sistemas e é capaz de jogar como pivô único ou com um companheiro. Para mim, é jogador de equipa grande. Neste momento, é um dos melhores da Europa na sua posição. Tem caraterísticas muito raras e o seu estilo de jogo encaixa perfeitamente em equipas com uma filosofia ofensiva e pressionante que acumulem muitos jogadores no ataque, tal como acontece com este Benfica", rematou.Florentino Luís, refira-se, tem contrato com as águias até 2027.