«De volta a casa»: a publicação de Javi García que assinala o regresso ao Benfica

Javi García assinalou o regresso ao Benfica , agora na condição de treinador adjunto de Roger Schmidt, através de uma publicação nas redes sociais na qual anexou uma foto com a restante equipa técnica com a legenda: "De volta a casa".O espanhol, que atuou nas últimas duas temporadas no Boavista, jogou nos encarnados entre 2009 e 2012, antes de se mudar para o Manchester City. Representou os ingleses até 2014, partindo depois para o Zenit, onde jogou até 2017. O último passo da carreira antes do regresso a Portugal foi em Espanha, no Betis, entre 2017 e 2020.