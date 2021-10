Debate entre Rui Costa e Francisco Benitez, em direto

há 51 s 22:25

Rui Costa fala do projeto para o futebol profissional: «Queremos plantéis curtos com as transferências necessárias para fazer face aos interesses do clube»

Contratou sete jogadores, que estão a ser e vão ser influentes. A lei do mercado foi aquilo que foi por questões de pandemia. Tentamos que as aquisições sejam oportunas, foi o que procuramos com a contratação dos dois médios, que era o mais premente para o nosso treinador. Fomos à busca dos jogadores que nos faltavam para completar o plantel para colocar a equipa no patamar em que está hoje. O scouting conta sempre. É o scouting que faz estas análises para depois escoolher. O scouting analisa, não contrata. Quem contrata é a estrutura em conjunto com o treinador. Tem de se saber o que é o scouting. Tem tido um papel preponderante, com um contributo enorme. No passado era a questão dos 100M, mas compramos jogadores internacionais das variadíssimas seleções, avaliados pelo scouting. Antes de falar de futebol é preciso perceber as dinâmicas. Não posso contratar um jogador de quem goste muito mas que não sirva ao treinador. Não posso contratar jogadores que o treinador quer mas não sirvam os interesses do clube. Há uma simbiose para que as contratações sejam efetivas. Queremos plantéis curtos com as transferências necessárias para fazer face aos interesses do clube.