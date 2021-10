Debate entre Rui Costa e Francisco Benitez na BTV a 7 de outubro

O debate entre Rui Costa e Francisco Benitez, candidatos à presidência do Benfica, irá realizar-se a 7 de outubro, dois dias antes do ato eleitoral que irá definir quem irá liderar o clube nos próximos quatro anos. A decisão foi tomada ontem, após uma reunião entre as duas listas e a comunicação do Benfica.





Além do debate, ficaram ainda definidas as entrevistas aos candidatos e o acesso às plataformas de comunicação do clube.