Debate entre Rui Costa e Francisco Benitez na BTV em sinal aberto

A dois dias das eleições que definirão o nosso presidente do Benfica, Rui Costa e Francisco Benitez vão 'enfrentar-se' num debate na BTV, na quinta-feira, que contará com transmissão em sinal aberto no canal do clube da Luz. Com início às 21h30, o debate entre os dois candidatos à liderança dos encarnados terá uma duração prevista de uma hora e meia.