Deejay Kamala assume missão de transformar ambiente na Luz para o Benfica-Club Brugge

O Benfica vai estrear esta quarta-feira, no jogo frente ao Club Brugge, aquele que diz ser "conceito inovador e único em Portugal", com um espectáculo antes, durante e após o jogo a cargo do Deejay Kamala. De acordo com o comunicado das águias, a colaboração com este artista e com a sua equipa já se faz "sentir desde o início do ano, com o upgrade da estética musical em dias de jogo, bem como os impactantes pré-game shows, espetáculos de vídeo, luzes, som e efeitos". A ideia, explica o Benfica, passa por dar mais do que um jogo de futebol aos adeptos, mas sim um espectáculo.De acordo com o mesmo comunicado, o encontro com o Club Brugge marcará também uma novidade em termos musicais, com Kamala a assumir igualmente "a missão de recuperar temas e cânticos do clube, com uma estética atual e adaptada à realidade 'Estádio em dia de jogo'". Nesse encontro, contará com a presença do cantor e host NBC, para animar as hostes durante as duas horas que antecedem o pontapé de saída."O SL Benfica vai estrear no desafio da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Club Brugge, um conceito inovador e único em Portugal. Com o Deejay Kamala ao comando, muito mais do que um jogo, vão viver-se momentos de enorme espetacularidade antes, durante e após o apito final.A convite do Sport Lisboa e Benfica, o Deejay Kamala aceitou o desafio de elevar a animação, o espetáculo e o entretenimento do Estádio da Luz a um patamar digno dos pergaminhos do Clube, acompanhando o forte investimento feito a nível infraestrutural e de audiovisuais, colocando-o num dos melhores e mais apetrechados estádios da Europa e do mundo.O seu trabalho e o da sua equipa já se fazem sentir desde o início do ano, com o upgrade da estética musical em dias de jogo, bem como os impactantes pré-game shows, espetáculos de vídeo, luzes, som e efeitos que trouxeram de volta a Mística do Inferno da Luz.O conceito que visa implementar é inédito no futebol em Portugal. Numa primeira fase, oferecer aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, muito mais do que um jogo de futebol: um espetáculo! Numa segunda fase, fazer com que os adeptos sejam o espetáculo, façam parte dele e trazê-los para a tela. Tudo isto desde a abertura de portas, até que o último jogador abandone o relvado. Vai valer mesmo a pena ficar até ao fim até que o último jogador do Benfica entre no túnel de regresso aos balneários!E visto aliar a veia de produtor musical à de artista e dj, Kamala assumiu também a missão de recuperar temas e cânticos do Clube, com uma estética atual e adaptada à realidade "Estádio em dia de jogo", com os mais de 60 mil adeptos que fazem parte do 12.º jogador a cantar e gritar pelo Benfica.O Deejay Kamala irá estrear-se ao vivo, já no dia 7 de março, no jogo da Champions League contra o Club Brugge, e irá contar com a presença do cantor e host NBC, para animar as hostes durante as duas horas que antecedem o kickoff.Deejay Kamala é um dos mais aclamados djs nacionais. Benfiquista assumido e sócio há 20 anos, é presença habitual nos maiores festivais nacionais como Nos Alive, Rock In Rio, Sol Da Caparica, entre tantos outros palcos onde esteve, não só enquanto artista, mas também com a responsabilidade de curador. Continua a ser (até hoje) o único dj em Portugal a apresentar e a esgotar um espetáculo em nome próprio na emblemática sala lisboeta: Coliseu dos Recreios. No estrangeiro, são vários os Países onde atuou, como Brasil, Espanha, Angola, Andorra e Holanda. As suas produções e curadorias contam com participações de inúmeros artistas nacionais de renome como Sam The Kid, Carolina Deslandes, HMB, Agir, Boss AC, Aurea, Virgul, Dino D’santiago, Blaya, entre muitos outros."