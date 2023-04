Defesa que está no radar do Benfica chamado à seleção dos Estados Unidos aos 17 anos

Joshua Wynder, jovem defesa central de 17 anos que a imprensa norte-americana coloca no Benfica para a próxima temporada, faz parte da mais recente lista de convocados da seleção absoluta dos Estados Unidos, para o duelo com o México, a 19 de abril, na primeira edição do Continental Clásico. Além de Wynder, o selecionador interino Anthony Hudson chamou outros três estreantes, todos eles a atuar na Major League Soccer.Aliás, nesta convocatória apenas entra um jogador que não atua no campeonato norte-americano - Sergiño Dest (AC Milan) -, algo que se explica essencialmente pelo facto desta partida ser disputada fora de uma data FIFA e, por isso, não haver obrigatoriedade dos clubes europeus em ceder os seus jogadores."É uma honra ser chamado para a seleção nacional. É mais um passo rumo aos meus objetivos. Estou entusiasmado por juntar-me aos meus colegas, aprender e continuar a crescer como jogador", referiu em comunicado o defesa de 17 anos, que atualmente representa o Louisville City, do USL Championship.