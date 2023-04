Del Piero: «Benfica joga sempre com os mesmos 11 jogadores»

A ausência de substituições ou a forma tardia como as realiza tem sido uma das críticas apontadas a Roger Schmidt. Alessandro Del Piero, lenda da Juventus e do futebol italiano, assumiu que um dos fatores decisivos para que a eliminatória pendesse para o lado do Inter de Milão, na Liga dos Campeões, foi a qualidade das opções entre suplentes."Entre todos os méritos do Inter está o banco longo, ao contrário do Benfica que joga sempre com os mesmos 11 jogadores. Isso não diminui os méritos do Inter que mostrou foco, principalmente, no jogo da 1ª mão. O Inter está, neste final de temporada, em todas as competições", deu conta em declarações à Sky Sport Itália.O ex-avançado, de 48 anos, abordou também o embate de hoje, entre Sporting e Juventus, acreditando nas capacidades do treinador transalpino. "Não há melhor pessoa do que Allegri para defender o 1-0, será capaz de gerir o jogo em várias fases para jogá-lo até no banco. A Juve está sólida na fase defensiva e com isso tem somado muitos pontos", garantiu o antigo capitão da vecchia signora.