Depois da Barbearia à Benfica, encarnados lançam a Garrafeira à Benfica

O Benfica continua a apostar no marketing. Depois da Barbearia à Benfica , eis que surge... a Garrafeira à Benfica. As águias revelam que o lançamento desta iniciativa comercial em parceria com o portal vinha.pt "vai reunir uma seleção dos melhores vinhos nacionais e internacionais, devidamente personalizados com a imagem do clube da Luz".Na cerimónia que teve lugar na Megastore do Estádio da Luz esteve o presidente Rui Costa mas foi Miguel Bento, diretor de marketing do clube, quem tomou a palavra. "O clube aprofunda a sua ligação ao mundo dos vinhos disponibilizando aos seus sócios e fãs um portefólio de vinhos exclusivos de elevada qualidade. O projeto conta com a participação de reconhecidos produtores nacionais e, tal como o Benfica, a Garrafeira tem presença em todas as regiões do país alargando futuramente a outros domínios internacionais", pode ler-se em declarações citadas pelo site dos encarnados.O clube da Luz revelou que por agora estão disponíveis 22 vinhos com rótulos personalizados com imagens que fazem parte da vida do Benfica.