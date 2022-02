Depois de Gilberto, John Textor tem outro jogador do Benfica na mira

Gabriel deseja jogar no Botafogo, clube que também mostra interesse no médio do Benfica, revelou a 'ESPN Brasil'. Segundo esta fonte, o emblema recentemente comprado por John Textor fez uma primeira sondagem pelo jogador brasileiro, embora não haja, para já, qualquer proposta oficial. Recorde-se que Gilberto foi outro futebolista das águias recentemente colocado na pista do 'Fogão' O facto de a mulher de Gabriel, Camilla Magdalena, ter colocado nas redes sociais a informação de que procurava uma casa no Rio de Janeiro deixou os adeptos do clube em loucura. Porém, a 'ESPN Brasil' garante que o casal quer um imóvel apenas para passar férias, finalizada a temporada no Qatar, onde o médio representa o Al-Gharafa, por empréstimo das águias.