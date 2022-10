«Depois desta época de reafirmação, Florentino poderá ser um dos melhores '6' do Mundo»

A empresa que representa Florentino divulgou um vídeo para assinalar a renovação de contrato de agenciamento com o médio do Benfica. Ocasião aproveitada para Bruno Carvalho Santos, empresário do jogador, traçar um objetivo ambicioso."O Florentino está connosco desde os 16 anos e é um processo de continuidade. Achamos que o Florentino ainda tem uma progressão muito grande e este ano será, de certeza, de reafirmação dele no Benfica. Com o nosso trabalho e o dele poderá ser, depois desta época de reafirmação, um dos melhores números '6' do Mundo. Esse é o nosso grande objetivo", garantiu Bruno Carvalho Santos, líder da Team of Future.No entanto, esta não é a primeira vez que o agente estabelece a fasquia neste patamar. Em entrevista a Record, em 2019 , Bruno Carvalho Santos admitiu que esse já era o objetivo do Benfica e do jogador. No ano seguinte, o médio foi emprestado ao Monaco, seguindo-se outra cedência ao Getafe. O regresso à Luz aconteceu esta época: soma 20 jogos oficiais.