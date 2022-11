Depois do primeiro respira-se melhor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pela forma como Roger Schmidt reagiu ao golo de Petar Musa, o primeiro da partida, ficou claro que para o técnico das águias aquele poderia ser o momento chave da partida. O alemão ergueu os braços várias vezes, naquilo que era um misto entre felicidade e alívio. Na conferência de imprensa, o técnico explicou a importância do cabeceamento certeiro do croata.

"Não é fácil jogar aqui, frente ao Estoril, uma equipa muito boa a defender. Penso que a chave aqui foi marcar primeiro. Depois aproveitámos o impulso e fizemos logo o segundo. Marcámos depois o terceiro antes do intervalo. Os jogadores tiveram uma grande atitude", evidenciou o treinador das águias que, apesar de somar mais um triunfo, recorre à matemática para recusar a ideia que que o Benfica pode encomendar as faixas de campeão: "Que jogo fizemos hoje? O 12º. Faltam 22 jogos, ou seja, 66 pontos para disputar e nós só temos oito pontos de vantagem [para o FC Porto]. Há um caminho a fazer. Ainda não somos campeões. Estamos numa boa situação, num bom momento, mas o desafio é mantermos este nível toda a época, sermos consistentes, mantermo-nos focados. Se conseguirmos isso, sim, acredito que temos boas hipóteses de vir a ser campeões".

Roger Schmidt, que juntamente com todo o banco benfiquista, também vibrou com o golaço de Ristic, o último das águias, voltou a explicar que "não há segredos" para a presente campanha do Benfica, que está há 23 jogos sem perder. " Tentamos estar preparados da melhor forma antes de cada jogo. Não se ganha por termos ganho antes. Tens de seguir o plano e mostrar qualidade."