Detenção de Vieira já retirou 5,3 milhões de valor em bolsa à Benfica SAD

A detenção do presidente do Benfica e da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, continua a pressionar as ações da SAD "encarnada". Vieira será presente a primeiro interrogatório judicial esta tarde, sendo suspeito de crimes de fraude fiscal, burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais.





Após terem recuado 5,5% ontem, a maior queda em 15 meses , as ações do Benfica chegaram a subir 2,75% a meio da manhã desta quinta-feira, mas seguem agora a perder 2,06%, para os 2,85 euros.Face ao fecho de terça-feira, 6 de julho, a capitalização bolsista da SAD do clube da Luz perdeu já cerca de 5,3 milhões de euros e encontra-se abaixo do valor registado na sua estreia em bolsa.Neste momento, o valor em bolsa da SAD cifra-se em 65,55 milhões de euros, abaixo dos 66,63 milhões do dia de estreia, a 22 de maio de 2007.O valor máximo alcançado pela SAD foi observado em janeiro de 2020, quando superou os 109 milhões de euros. Em dezembro de 2012 o valor em bolsa registou um mínimo histórico de apenas 5,5 milhões de euros.A SAD do Benfica, recorde-se, tem em curso uma emissão obrigacionista com um montante inicial de 35 milhões de euros, que poderá ser aumentado por decisão da SAD até 13 de julho.