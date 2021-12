Dezembro de loucos: o calendário do Benfica até final do mês

O Benfica perdeu com o Sporting por 3-1 na Luz, naquele que foi o primeiro encontro de um mês de dezembro muito sobrecarregado e com duelos de grande importância para as águias."Não vou fazer o filme deste ano com este jogo. Não é este jogo que tira o mérito de tudo o que o Benfica está a fazer, por exemplo na Liga dos Campeões onde está a ombrear com o Barcelona. Como é natural, os adeptos não estão habituados a perder. Esta reação [lenços brancos] não é normal, mas não é um jogo que vai resumir um início de época depois de ter feito 18 ou 19 jogos", disse Jorge Jesus no final do dérbi.O treinador lembrou que quarta-feira há "um jogo decisivo na Liga dos Campeões", "que estas horas não vão ser fáceis para todos" e disse manter-se confiante. "Os jogadores acreditam. Não é um jogo que vai colocar em causa o que está a ser feito. O Benfica este ano ainda não ganhou nada. Nenhuma equipa ganhou. Fui habituado a ganhar mais vezes que perder. Temos de saber ultrapassar esta situação", acrescentou.Cumprido o dérbi, segue-se quarta-feira a partida com o Dínamo Kiev e dia 12 a ida a Famalicão (Liga Bwin). Depois, o Sporting da Covilhã para a Allianz Cup e o Marítimo para a Liga Bwin. A fechar o mês, terão lugar os dois clássicos com o FC Porto no Dragão.Benfica-Sporting (Liga Bwin), dia 3, 1-3 Benfica-Dinamo Kiev (Liga dos Campeões), dia 8, às 20 horasFamalicão-Benfica (Liga Bwin), dia 12, às 18 horasBenfica-Sp. Covilhã (Allianz Cup), dia 15, às 19 horasBenfica-Marítimo (Liga Bwin), dia 19, às 17 horasFC Porto-Benfica (Taça de Portugal), dia 23, às 20h45FC Porto-Benfica (Liga Bwin), dia 30, às 21 horas