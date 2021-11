Dezembro de loucos para o Benfica: um dérbi, dois clássicos e muito para decidir

Normalmente os períodos decisivos das temporadas dão-se mais lá para abril e maio, mas o Benfica em 2021/22 vai ter um mês de dezembro a fazer lembrar esses períodos terminais das épocas. Afinal de contas terá em jogo a continuidade em três provas (Liga dos Campeões, Taça da Liga e Taça de Portugal), com um dérbi com o Sporting a abrir e dois clássicos com o FC Porto a fechar - um deles para a Taça. Será mesmo um mês de loucos e... de decisões!A primeira decisão será logo no dia 8, com um jogo de Liga dos Campeões com o Dínamo Kiev onde o clube da Luz tem de vencer e esperar que o Barcelona não vença em casa do Bayern Munique para se apurar.Depois, na Allianz Cup, com um jogo diante do Sp. Covilhã, entre dois duelos de campeonato (frente a Famalicão e Marítimo), os encarnados têm de vencer por três golos de vantagem ou, então, vencendo com dois, marcar pelo menos três tentos.A fechar o trio de decisões está o primeiro de dois clássicos, para os 'oitavos' da Taça.Neste duelos de dezembro, refira-se, apenas dois têm já data e hora marcadas (Sporting e Dinamo Kiev), devendo a agenda dos restantes ser anunciada nos próximos dias.Benfica-Sporting (Liga Bwin), dia 3 às 21.15Benfica-Dinamo Kiev (Liga dos Campeões), dia 8 às 20 horasFamalicão-Benfica (Liga Bwin), dia 11*Benfica-Sp. Covilhã (Allianz Cup), dia 15*Benfica-Marítimo (Liga Bwin), dia 18*FC Porto-Benfica (Taça de Portugal), dia 20*FC Porto-Benfica (Liga Bwin), dia 28** datas e horas ainda a definir