Di María a gozar férias com a família em Ibiza

Ángel di María viajou no domingo para a ilha espanhola de Ibiza de forma a gozar os últimos dias de descanso na companhia da família antes do regresso à Luz. Acompanhado pela mulher, Joselina, e pelas filhas, Mia e Pia, o extremo argentino está a aproveitar o bom tempo que se faz sentir nas Baleares para relaxar depois de uma temporada longa e inesquecível já que incluiu a conquista do Mundial.

Aliás, Di María esteve ontem a conviver com Paulo Dybala, seu colega na seleção que também se sagrou campeão mundial no Qatar e escolheu o mesmo local para descansar (antes esteve alguns dias em Miami), e fez questão de partilhar o momento com uma story no Instagram. A proximidade de Ibiza em relação a Lisboa permite, por exemplo, que Di María voe para Portugal nas próximas horas de forma a fazer os exames médicos, assinar o contrato válido por uma temporada e ser apresentado, regressando depois para junto da família em Ibiza de modo a descansar mais alguns dias de férias.

O argentino fechou a temporada 2022/23 com 48 jogos disputados (10 golos/8 assistências), o último dos quais a 15 de junho – triunfo (2-0) sobre a Austrália num particular da seleção (Otamendi também jogou). Participou depois nas homenagens a Maxi Rodrígez e Juán Riquelme, dois amigos.