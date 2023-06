Di María aproveita férias em Rosario para fazer tatuagens especiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Bicicleta

A gozar de um período férias no seu país natal, Ángel Di Mária aproveitou para tatuar. O argentino, que tem estado nos últimos dias em Rosario, onde cresceu, gravou ontem na pele alguns dos momentos mais especiais da carreira futebolística. E não só.'El Fideo' tatuou, em formato de carta, o Mundial de sub-20 de 2007, que a albiceleste conquistou no Canadá, e ainda os Jogos Olímpicos de 2008, disputados em Pequim, onde a seleção argentina também atingiu a glória. De resto, entre o que é possível decifrar, está uma bicicleta. Tudo indica que essa tattoo remete para os tempos em que a sua mãe pedalava, todos os dias, para o levar aos treinos. "Graciela" era o nome da antiga bicicleta amarela, que fez parte da infância difícil do extremo.