Di María recorda decisão de assinar pelo Benfica em 2007: «O comboio só passava uma vez...»

A poucos dias de viajar para Portugal para se juntar aos trabalhos do Benfica, Ángel di María é protagonista de uma longa e intimista entrevista na Televisión Pública argentina, onde fala de praticamente tudo na sua carreira. O principal foco é a seleção, por conta do título mundial do ano passado, mas também houve espaço a uma viagem ao passado, nomeadamente o momento em que trocou o Rosário Central para rumar ao clube da Luz, em 2007. Aí, recorda, houve uma espécie de ultimato feito à sua família."Quando fui a Portugal, não queria ir sozinho. Disse-lhes que se não viessem comigo eu não ia. Era o salto que os futebolistas sempre querem dar e esse salto teria de ser com eles. Para dar-lhes uma melhor vida, para que o meu pai deixasse de trabalhar. Disse-lhes para virem comigo, que não tinham de trabalhar mais, que dependia tudo de mim, que ia fazer de tudo para poder dar-lhes uma boa vida. Que fiquem comigo e que apoiam desde miúdo", lembrou o esquerdino, que em seguida recordou como se deu o momento em que decidiu rumar ao Benfica, na altura com 19 anos."Estávamos em casa, no meu bairro, sentados à mesa com o meu representante. Disse-me 'temos esta opção, a decisão é vossa'. Olhei para o meu pai e disse 'ou vamos todos, ou não vou'. Chorámos juntos e decidimos que sim, o comboio só passava uma vez e tínhamos de agarrar-nos a isso. Graças a Deus aconteceu como pensávamos e a vida foi dando-me muito mais coisas", assumiu o argentino, que nessa primeira passagem na Luz conquistou um campeonato e duas Taças da Liga em três temporadas.A fechar, Di María deixa uma garantia. "Estou no melhor momento da minha vida, sem dúvida. Com a minha mulher, com as minhas filhas, com o futebol. Consegui tudo e isso para mim é o principal. A minha família é o meu motor, o meu mundo, permite-me desconectar de tudo e é óbvio que ao estar bem nesse sentido, tudo o resto vem sozinho", finalizou.