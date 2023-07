Di María: «Tenho bonitas memórias da Luz»

Ángel di María continua de férias na Argentina antes de viajar para Portugal de forma a integrar o plantel do Benfica. Aos 35 anos, o extremo está entusiasmado por regressar ao clube que o projetou, conforme ficou bem patente numa sessão de perguntas colocadas por adeptos na app 'The Residency', que decorreu na madrugada de 30 de junho."Tenho bonitas memórias da Luz", admitiu o campeão do Mundo, que é esperado no estágio de pré-época dos encarnados, que vai decorrer em Inglaterra de 9 a 15 deste mês.Respondendo a questões de vários pontos do planeta, Di María fez algumas revelações. Sem surpresa, o reforço do Benfica considera Messi o seu "jogador favorito", o selecionador argentino Lionel Scaloni "o melhor treinador" e Killy González o "ídolo de infância". Quanto ao melhor avançado da Europa a escolha recaiu em Haaland e Ronaldinho Gaúcho foi apontado como o jogador com quem gostaria de ter partilhado os relvados. Já o defesa mais duro que defrontou foi Sérgio Ramos, que deixou o Paris Saint-Germain, sendo que o golo preferido foi o da final do Mundial, com a França. "Se não fosse futebolista teria sido preparador físico, algo sempre ligado ao futebol", acrescentou 'Fideo' nesta interação regular com os adeptos.