Francisco Benitez quer administração da SAD do Benfica apenas com homens do futebol



Paulo Calado

Os associados do Benfica vão ter uma palavra a dizer, em assembleia geral, sobre os elementos nomeados para o conselho de administração da SAD. Esta é uma das propostas apresentadas no manifesto eleitoral do movimento 'Servir o Benfica', encabeçado por Francisco Benítez. Um conselho de administração que será constituído exclusivamente por "especialistas naquele que é o seu 'core business', o futebol".



"Deve reformular-se este conselho de administração, nomeando membros com um perfil diferente do que tem sido estabelecido no passado recente. Esta nomeação para cargos de administração da SAD deve sempre representar uma mais-valia em termos desportivos sendo escolhidos membros com experiência comprovada na área do futebol, aliando-se essa experiência a um inegável benfiquismo, condição obrigatória para a nomeação", lê-se no programa eleitoral de Francisco Benítez, apresentado esta sexta-feira à comunicação social.



Também a constituição do plantel principal vai obedecer a novas regras. "O clube deve apresentar plantéis mais curtos, mais competitivos e de qualidade média superior. O plantel de futebol deve ser composto por dois jogadores por cada posição, com condições para assumir a titularidade a qualquer momento, não colocando em causa a qualidade de processos da equipa", refere o documento, onde se abre espaço para o aproveitamento dos produtos da formação encarnada: "Maior presença dos jovens das equipas B, Sub 23 e de juniores nos processos de treino e jogo da equipa sénior, quando as suas características e potencial assim o justifiquem, o que facilitará aos jovens jogadores da formação a ascensão à equipa principal."