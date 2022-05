Diabos Vermelhos em protesto: «Hoje decidimos ser nós a ficar em casa a descansar»

Os 'Diabos Vermelhos' sublinharam esta sexta-feira que não marcaram presença no último encontro da equipa de futebol sénior , em Paços de Ferreira, em protesto. O facto de não ser um fim-de-semana merece a reprovação da claque dos encarnados que aponta o dedo aos dirigentes das águias e não só."Ao longo da época vários foram os jogos em que a equipa ficou em casa a descansar, hoje decidimos ser nós a ficar e desta forma ajudar também a Liga a atingir o seu objetivo ao meter o último jogo do campeonato a uma sexta-feira: não ter adeptos do Benfica presentes! Pode ser que assim quem dirige o Benfica comece a dar mais valor aos esforços de quem semanalmente acompanha a equipa para todo lado e que até na Luz é tratado como um adepto visitante!", pode ler-se na publicação partilhada no Facebook que surge acompanhada por uma tarja colocada junto o Estádio da Luz.