Diabos Vermelhos faltam ao jogo do Bessa em protesto

A claque do Benfica Diabos Vermelhos anunciou hoje, nas redes sociais, não estará no jogo com o Boavista, na próxima sexta-feira, no Bessa. O referido grupo de apoio refere ter tido conhecimento que só existem bilhetes para a zona do cartão do adepto, pelo que, em protesto, não vão comparecer. "A discriminação continua em vigor", pode ler-se.Apesar da revogação do cartão do adepto, a Liga Portugal esclareceu em janeiro, depois de uma reunião com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que as Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP) mantêm-se , estando o acesso "condicionado à apresentação de um documento de identificação com fotografia e bilhete com nome do seu titular".Ao queapurou, os encarnados esperam grande apoio no encontro da 23.ª jornada da Liga Bwin, que antecede a recção ao Ajax, a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Os Diabos Vermelhos vêm publicamente informar todos os seus associados que não marcarão presença no jogo Boavista - Benfica, no dia 18 de Fevereiro no estádio do Bessa!Esta decisão foi tomada pela direcção do grupo após o recente conhecimento de que o Boavista disponibilizou apenas bilhetes para a zona ZCEAPA, vulgarmente conhecida como setor para cartão do adepto.Apesar deste cartão já ter sido revogado (revogação da portaria 159/2020), após uma firme luta entre adeptos e Estado português, a discriminação continua em vigor uma vez que para ingressar em tal setor é necessário ceder dados pessoais, dados esses que não são requisitados para a entrada em qualquer outro setor do estádio, levando-nos a crer que a revogação do cartão foi apenas uma medida teórica e não prática continuando a promover a segregação de cidadãos portugueses.Como é de conhecimento público, os Diabos são desde o início totalmente contra este cartão por todos os motivos que foram explicados em anteriores comunicados e não nos deixaremos enganar por terem acabado com um cartão de ‘papel’ mas não com o seu fundamento.Os vossos bilhetes estão à venda mas a nossa mentalidade não e por isso continuaremos a lutar contra qualquer forma de repressão sobretudo quando for segregadora!"