Diego Forlán elogia Darwin e explica em que clube gostaria de ver o avançado do Benfica

Diego Forlán, antigo avançado uruguaio que passou, entre outros clubes, pelo Manchester United, pelo Inter e pelo Atlético Madrid, considera que Darwin Nuñez seria uma boa contratação para os red devils.O ex-jogador, em declarações ao canal de YouTube 'Breaking the Lines', elogiou o avançado do Benfica. "Penso que é um bom jogador e um bom rapaz, que está a atuar muito bem no Benfica e a desfrutar de uma época bastante forte. E não é apenas na Liga portuguesa; ele também jogou bem na Liga dos Campeões, onde marcou seis golos e ajudou o Benfica a alcançar os quartos-de-final.""Trata-se de um jogador com muito potencial, que pode encaixar bem no Manchester United. Obviamente é preciso paciência, embora ele esteja a melhorar à medida que vai adquirindo mais experiência. Seria bom vê-lo no Manchester United. É um clube que dá tempo aos jogadores, que te faz sentir confortável e que é muito familiar. Seria espetacular vê-lo no United", acrescentou Forlán.Depois de uma época para esquecer, os red devils já garantiram a contratação de um novo treinador - o holandês Erik ten Hag - e prometem revolucionar o plantel no próximo verão.Darwin Nuñez, que esta época no Benfica já marcou 34 golos em todas as competições, é um alvo apetecível em Old Trafford, mas o United terá forte concorrência se quiser garantir o avançado, que promete agitar o mercado este verão.