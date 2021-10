Diego Forlán rendido a Darwin: «Tem coisas de Cavani e Suárez»

Darwin Núñez marcou dois golos no triunfo do Benfica sobre o Barcelona e deixou meia Europa rendida. A cumprir a segunda temporada na Luz, o jovem avançado uruguaio está a ser seguido por Milan, Inter e Atlético Madrid e promete continuar a dar que falar.







"Creio que tem algumas coisas de Edinson Cavani e Luis Suárez. Tem boas caraterísticas físicas, pois é alto e muito forte. Deve continuar a trabalhar porque potencial tem... e muito", afirmou o antigo avançado, em declarações à 'Marca'.

A época (2019/20) que passou em Espanha, no Almería, faz com que a imprensa do país vizinho continue atenta à evolução de Darwin em Portugal e o jornal 'Marca' ouviu várias figuras sobre o avançado. Uma delas foi Diego Forlán, antigo avançado uruguaio que elogia o compatriota e considera que o jogador do Benfica tem caraterísticas de outros dois 'monstros' ofensivos do país celeste.