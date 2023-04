Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diego Moreira de saída do Benfica para o Chelsea: atitude no último ano não agradou no Seixal Extremo de 18 anos não aceitou renovar com as águias e já assinou pelo clube inglês





• Foto: Vítor Chi