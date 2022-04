Diego Moreira: «Não tenho palavras para descrever o meu sentimento»

Diego Moreira fez duas assistências na goleada (6-0) do Benfica sobre o Salzburgo e que permitiu aos encarnados conquistar a Youth League pela primeira vez. No final do encontro, o extremo realçou a entrada forte da equipa de Luís Castro."Entrámos no jogo completamente a sério. Estávamos à espera de um adversário muito difícil, mas jogámos muito bem como equipa, uma família. Deu para ver pelo resultado", começou por dizer à BTV."É sempre fixe quando tens adeptos a gritar quando fazes uma finta ou um passe. Dão confiança", acrescentou."Não tenho palavras para descrever o meu sentimento. É a minha primeira Youth League e ganhámos. Não sei o que dizer mais. É incrível.""Mesmo antes disso [juntos no hotel com problemas na Internet] já éramos uma família. Queríamos muito conquistar a Youth League e conquistámos juntos, em família.""Quero agradecer a todos os adeptos pela confiança depositada. Aos adeptos que vieram até aqui, muito obrigado", finalizou.