«Diferença de classe evidente e dolorosa»: imprensa internacional reage à derrota do Benfica

O Benfica foi esta terça-feira derrotado pelo Liverpool (1-3) na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, e apesar do bom arranque das águias na segunda parte, a imprensa internacional considera que o resultado final deixou a "eliminatória quase sentenciada"."Liverpool põe um pé nas 'meias' com um espetacular Luis Díaz: o conjunto de Jürgen Klopp vence o Benfica (3-1). Luis Díaz selou com o terceiro golo o 'quase' passe dos reds para a próxima eliminatória"."Liverpool já vê as 'meias': vitória por 3-1 que deixa quase sentenciada a eliminatória. Grande primeira parte dos reds, com dois golos e muitas oportunidades. Na segunda parte um grande arranque do Benfica encostou o Liverpool às cordas, especialmente depois do tento de Darwin, mas no final Luis Díaz fez o terceiro e último golo"."Liverpool vence na Luz e aproxima-se das 'meias': apesar da grande reação do Benfica na segunda parte, com o golo de Darwin, os homens de Klopp venceram graças a golos de Konaté, Mané e Luis Díaz"."Díaz, Mané e Konaté colocam reds na pole position para as 'meias' da Champions apesar do golo de Darwin"."Luis Díaz atormenta o Benfica na vitória do Liverpool na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões"."Liverpool ainda não tem nada garantido apesar da vitória contra o Benfica"."Um jogo que acabou tal como começou: Liverpool a atacar, Benfica a ter dificuldades. A diferença de classe é evidente e dolorosa"."Luis Díaz tranquiliza no final e Liverpool vence o Benfica em Lisboa: depois do sufoco sofrido pela equipa inglesa na segunda parte, o avançado colombiano fechou as contas com dois golos de vantagem para o Liverpool para a 2.ª mão dos 'quartos'"."Liverpool resiste a uma reviravolta do Benfica e vence em Lisboa com um golo de Konaté".