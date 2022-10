Dimas: «Empate com a Juventus? Schmidt mostrou um futebol muito ofensivo, sem qualquer calculismo»

Dimas mostrou-se no Benfica durante duas temporadas e meia (1994/95, 1995/96 e 1996/97) antes de rumar à Juventus, onde esteve mais duas épocas e meia. O antigo lateral vê as suas duas ex-equipas defrontarem-se esta terça-feira, na Luz, e antecipou um jogo "muito tático" a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Será um jogo completamente diferente do de Turim, a classificação do grupo também pode afetar o jogo. O Benfica, nesta temporada, ainda não experimentou o sabor da derrota e, portanto, o moral está muito alto. A Juventus precisa de vencer para ter uma pequena hipótese de permanecer na Liga dos Campeões. Por isso, espero um jogo muito tático, mesmo que o Benfica não desista de atacar", vincou em declarações ao portal 'TuttoJuve'.O ex-internacional português, de 53 anos, não vê as águias a jogarem para o empate. "Roger Schmidt mostrou sempre um futebol muito ofensivo até agora e nunca fez nenhum tipo de calculismo. Amanhã, o objetivo será levar a vitória para casa, sem pensar no empate. Existe um ditado no futebol que se aplica sempre: se jogas a pensar no empate, vais acabar por perder", reiterou Dimas, que em Portugal também envergou as camisolas de Sporting, V. Guimarães, Estrela da Amadora e Académica.Para o antigo defesa-esquerdo, a Juve, que figura no terceiro lugar do grupo a cinco pontos dos encarnados, tem uma pequena hipótese de se qualificar. "Amanhã será a noite-chave para a Juventus. Mesmo que vença o Benfica, os portugueses continuarão na frente e, então, tudo dependerá do desafio de Haifa com um Maccabi que pode estar fora da luta pela Liga Europa. As hipóteses de qualificação [para a Juventus] são 20 por cento", assumiu Dimas.