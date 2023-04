Dinamarqueses adiantam que Bah está na lista de contratações do Barcelona para o verão

Alexander Bah é tido como possível reforço do Barcelona para a próxima temporada, segundo adianta o órgão de comunicação social 'BT Sporten', da Dinamarca. O lateral-direito é cogitado para uma posição que é vista como débil na Catalunha, onde Jules Koundé tem atuado preferencialmente.O internacional dinamarquês está em época de estreia na Luz e tem sido o habitual titular na posição na equipa de Roger Schmidt, superando na maior parte das vezes a concorrência de Gilberto. O jogador, de 25 anos, que esteve no Mundial'2022, recupera atualmente de lesão.Além de Bah, o Barcelona está também atento à situação de Alexander-Arnold, do Liverpool. O futebolista do Benfica está vinculado ao clube da Luz até junho de 2027 depois de ter sido contratado ao Sparta de Praga por 8,6 milhões de euros.Em 2022/23, o lateral soma 39 jogos oficiais pelas águias e um golo apontado.