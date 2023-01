Dinamarqueses dão Casper Tengstedt como certo no Benfica

O jornal dinamarquês 'BT' dá como certa a contratação de Casper Tengstedt, avançado do Rosenborg, de 22 anos. A mesma fonte refere que o jovem jogador vai ser reforço do Benfica a troco de 60 milhões de coroas dinamarquesas, o equivalente a cerca de 8 milhões de euros.O jogador foi inclusivamente apontado ao rival Sporting nos últimos dias mas o nosso jornal sabia que este não fazia parte dos planos dos leões.O internacional pelas seleções jovens dinamarquesas tem um registo de monta em apenas seis meses no Rosenborg, para onde se transferiu no verão: são 14 golos em outros tantos encontros oficiais.Tengstedt contava, até então, passagens pelo AC Horsens (Dinamarca) e Nuremberga B (Alemanha), depois de se ter formado no Midtjylland, da terra-natal.Já esta terça-feira, o jogador que deverá embarcar para Lisboa ainda hoje, foi tema de conversa entre os responsáveis do clube norueguês. "Não posso fazer comentários sobre isso. Tem havido muito interesse no Casper por parte de muitos clubes. É natural quando jogaste tão bem quanto ele", explicou Mikael Dorsin, o diretor desportivo do Rosenborg.De acordo com a televisão TV2, o Rosenborg reservará 15 por cento da mais-valia de uma futura transferência.